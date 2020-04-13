“Зулейха открывает глаза”: кино о силе духе и любви, которые побеждают все

13.04.2020, 12:56, Новости дня

Вечером 13 апреля, после "Вестей", телеканал "Россия 1" представляет главную премьеру весны — многосерийную историческую драму "Зулейха открывает глаза". Фильм снят по роману Гузель Яхиной, которая на примере судьбы главной героини описывает одну из самых трагических страниц в нашей истории — массовые репрессии 30-х годов. География съемочных площадок фильма — от Москвы до Урала и Полярного круга. Авторы решили отказаться от комфортных павильонов, чтобы максимально показать жизнь, как она есть.

От выстроенной жизни в татарской деревне — до выстроенного переселенцами социалистического поселка Семрук в Сибири: для бессловесной крестьянки Зулейхи этот каторжный маршрут окажется дорогой к счастью. История Зулейхи для автора романа Гузель Яхиной не чужая: колесо репрессий прокатилось и по ее семье.

"В какой-то степени лагерь смерти, и людей сюда послали умирать, и то, что они выжили, это потому, что у них хватило сил и духу противостоят этой чудовищной сталинской политике", — считает народная артистка РФ Чулпан Хаматова.

Раскулаченные крестьяне и петербургская интеллигенция в одном вагоне, на пути в никуда, прошлая жизнь отрублена, будущего — нет.

"Они едут, едут, едут, едут и едут, и остаются на их пути одни могилы — некоторые успели "оформить", а некоторые чуть присыпали землей", — говорит народный артист РФ Сергей Маковецкий.

Какой силой они выжили, как не потеряли — и даже обрели — себя? Как выстояли, брошенные на холодную и голодную смерть?

Это кино о самой сильной на свете любви — материнской, о том, как мужчина идет к своей женщине.

16 лет истории и два года кропотливой работы: съемочная группа вслед за героями фильма пересекла страну, сохраняя не только канву повествования, но и текст, и потрясающую атмосферу романа.

"Кино, которое оставляет пространство для размышлений, пространство для каких-то домысливаний, и даже финал, который получился в фильме более пространным, чем в романе, даже в этом финале остается многоточие, очень важное", — отмечает автор книги "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина.

Иногда, чтобы дойти до цели, нужно просто идти. И всегда открывать глаза, чтобы зорким оставалось сердце.

Фильм снят при поддержке "АК Барс банк".