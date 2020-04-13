 

Антирекорд: Смартфон Xiaomi Mi A3 в третий раз не получил обновление до Android 10

13.04.2020, 12:53, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi в прошлом году выпустил на рынок смартфон Mi A3 – глобальную версию Mi CC9e. Востребованная у поклонников бренда модель установила своеобразный антирекорд, в третий раз не получив обновление ОС до Android 10.
Эксперты отмечают, что Xiaomi Mi A3 выходил в рамках Android One, а это предусматривает получение обновления ОС в числе первых среди остальных гаджетов производителя. Изначально планировалось обновление до Android 10 в феврале текущего года, но пандемия коронавируса COVID-19 в Поднебесной и мире заставила пересмотреть данное решение, сдвинув сроки почти на месяц.

Позже Xiaomi дважды выпускала обновления, но оба раза в них была выявлена масса ошибок, а потому их приходилось отзывать. На минувшей неделе снова выходила прошивка для Xiaomi Mi A3, но и в третий раз пользователи смартфона не получили обновление до Android 10, причём, как отмечается, в этом случае причина также оказалась в ряде обнаруженных недочётов.



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