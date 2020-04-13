Голикова назвала «не очень приятными» цифры по коронавирусу

13.04.2020, 12:53, Новости дня

Абсолютные цифры по заболеваемости COVID-19 для РФ «не очень приятные», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я уже как-то говорила, что ни одна модель математическая, которая сегодня существует, у нас пока не подтвердилась. Конечно, с точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные, даже, наверное, термин, который я употреблю, не очень к этому подходит, потому что все мои коллеги, которые, может быть, не погружены так плотно в этот процесс, именно эпидемиология и здравоохранение, вот эта часть, когда я им говорю, что, например, за сегодняшний день прирост там 1700 с каким-нибудь хвостиком или 1800, 1900, то, конечно, для них эта цифра звучит угрожающе. Да, и в общем и для нас она звучит не очень хорошо», – передает РИА «Новости» слова Голиковой в эфире «России 24».

«Если перенести это в относительные цифры, ну так как меряют другие, то в среднем этот рост у нас день ото дня по РФ составляет порядка 17-18%. У нас были дни снижения, дни повышения, но в целом тенденция пока выглядит так», – добавила вице-премьер.

«Пока нас, может быть, успокаивает и дает какую-то надежду на то, что у нас не будет экспоненциального угрожающего развития, вот это 17-18% день ото дня. Но я хочу еще раз повторить: цифры заболевших в целом – они пугать не должны, если это не экспоненциальный рост», –сказала Голикова.

Она отметила, что важно следить за теми, кто попадает в реанимацию, на искусственную вентиляцию легких, борется на грани жизни и смерти.

«Здесь работа врачей имеет ключевое значение, и должны быть приложены все усилия, чтобы эту работу обеспечить», – добавила Голикова.

Она подчеркнула, что у некоторых бессимптомных больных коронавирусом заболевание развивается очень стремительно, а РФ находится в глубоком этапе развития болезни.

«Больные, которые первые дни не имеют никаких симптомов, либо вообще не имеют, либо имеют какие-то ничтожные симптомы: небольшой кашель, насморк, может быть, немного некомфортное дыхание – болезнь развивается очень быстро, и очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких», – рассказала Голикова.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2558 в 62 регионах. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по РФ зафиксировано 148 летальных исходов.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.