Препарат «вылечил» COVID-19 более чем у половины пациентов в исследовании. Эксперты скептичны

13.04.2020, 12:50, Разное

New England Journal of Medicine опубликовал небольшое исследование эффективности противовирусного препарата ремдесивира в лечении COVID-19. Согласно его данным, 36 из 53 больных, получивших лечение, вылечились.

Многие эксперты считают, что к этим данным следует относиться очень осторожно, сообщает Medscape. Дело в том, что исследование не было раздомизированным и контролируемым. В него были включены люди, которые получали лечение препаратом «из соображений гуманности». Но в исследовании не было группы сравнения: пациентов с аналогичным течением болезни, которые не получали такого лечения. Сейчас подобные исследования не принято считать доказательством эффективности лекарства.

«Невозможно судить, каким бы был исход для этой сравнительно небольшой группы пациентов, если бы они не получили ремдесивир», – прокомментировал Стивен Гриффин (Stephen Griffin), профессор Медицинской школы Лидского университета.

Профессор Стивен Эванс (Stephen Evans) из Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявил, что результаты этого исследования практически невозможно интерпретировать.

Врач Джош Фаркас (Josh Farkas) написал детальный блог о том «почему новое исследование ничего не показывает». Методология исследователей была подвергнута разносторонней критике. Кроме прочего, он упрекнул авторов в тенденциозном подборе пациентов для исследования.

С утверждением, что определения эффективности лекарства нужны рандомизированные исследования, согласны и авторы этой научной работы. Такие исследования уже запланированы.

Ремдесивир фигурирует во временных методических рекомендациях Минздрава РФ по лечению COVID-19.

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