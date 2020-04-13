Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин после 90 случаев коронавируса

13.04.2020, 12:48, Новости дня

Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кличко подчеркнул, что в лавре подтверждены уже более 90 случаев коронавируса, 63 из которых – за минувшие сутки, передает «Интерфакс».

По его словам, решение о закрытии приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям украинской столицы. Кличко обратился к правоохранительным органам с просьбой проконтролировать соблюдение этого решения.

Мэр добавил, что в Киево-Печерскую лавру направят бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты для оценивания реальной картины заболевания коронавирусом прямо на месте.

На Украине зафиксировано 3 тыс. 102 случая коронавируса, из них 325 за минувшие сутки.

Ранее Владимир Зеленский признался, что устал в борьбе с распространением коронавируса.

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