 

Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин после 90 случаев коронавируса

13.04.2020, 12:48, Новости дня

Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кличко подчеркнул, что в лавре подтверждены уже более 90 случаев коронавируса, 63 из которых – за минувшие сутки, передает «Интерфакс».

По его словам, решение о закрытии приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям украинской столицы. Кличко обратился к правоохранительным органам с просьбой проконтролировать соблюдение этого решения.

Мэр добавил, что в Киево-Печерскую лавру направят бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты для оценивания реальной картины заболевания коронавирусом прямо на месте.

На Украине зафиксировано 3 тыс. 102 случая коронавируса, из них 325 за минувшие сутки.

Ранее Владимир Зеленский признался, что устал в борьбе с распространением коронавируса. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Путин отметил вклад Мубарака в развитие дружбы между Россией и Египтом

13.02 / Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

26.02 / Popular Mechanics – новая российская подлодка будет походить на экзотическое морское существо

05.02 / Дело Шеремета. Суд продлил меру пресечения Дугарь до 4 апреля

30.03 / В Броварах от коронавируса вылечилась 21-летняя девушка

04.02 / Психолог: Психику детей травмирует не «Песня мамонтенка», а поведение родителей

10.03 / Жители Италии рассказали о жизни в «красной зоне» по коронавирусу

12.02 / Китай сохраняет свою цель роста ВВП, несмотря на воздействие коронавируса

26.02 / Число жертв коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 715 человек

21.02 / Матвиенко назвала преступлением карантин на лайнере Diamond Princess

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска