 

Кремль призвал не сгущать краски в связи с ростом преступности

13.04.2020, 12:48, Новости дня

Кремль фиксирует рост преступности в России, но призывает не сгущать краски, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается роста преступности, мы, безусловно, все это фиксируем, главным образом это, конечно, фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой», – передает ТАСС слова Пескова.

Однако, по его мнению, «очень важно не выстраивать сейчас какие-то авральные графики на основе отдельных случаев, пусть даже они в ряде городов фиксируются».

«Совсем сгущать краски не нужно», – считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности «требует повышенного внимания».

«У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым совершенно не нужно поддаваться», – посоветовал Песков, комментируя мнение о возможном возвращении РФ к криминальной ситуации 1990-х годов.



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