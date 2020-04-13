Учёные заявили о способности COVID-19 перемещаться по воздуху на расстояние в 4 метра

13.04.2020, 12:30, Разное

Обнародован доклад сотрудников CDC – Центра по контролю и профилактике заболеваний США, который подготавливался для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно документу, COVID-19 способен преодолевать по воздуху расстояния до 4 метров, хотя ранее сообщалось о 1,5-2 метрах. Кроме того, вирус оседает на обуви медицинских работников, делая её источником заражения.

Результаты исследования, опубликованные зарубежным изданием Emerging Infecious, ставят под сомнение эффективность мер социального дистанцирования в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, ведь на сегодняшний день людям для их безопасности рекомендуется находиться друг от друга на расстоянии до 2 метров. Таковы выводы научной работы сотрудников Академии военно-медицинских наук Пекина.

Учёные из Китая также выяснили, что около 50 % взятых ими для исследования образцов с подошв ботинок медперсонала, работавшего в отделении интенсивной терапии госпиталя Хуошэньшань (Ухань), продемонстрировали положительный результат на COVID-19.

Высокие уровни концентрации коронавируса специалисты обнаружили и на поверхностях, к которым часто прикасается человек: компьютерные мыши, мусорные баки в больницах, края медицинских коек.