Елена Воробей из-за отсутствия заработка продаст квартиру в Черногории

13.04.2020, 12:30, Разное

По словам юмористки Елены Воробей, во время вспышки коронавируса все её выступления отменены, поэтому пока она не может зарабатывать. Из-за этого артистка решила продать свою квартиру в Черногории.

Апартаменты артистки расположены в рыбацком поселке Доброта, а их общая площадь составляет около 90 квадратных метров. Юмористке непросто расстаться с таким жильем, но она все еще не уверена, что у нее появится возможность посетить Черногорию в ближайшее время, также пока нет возможности для сдачи жилья в аренду туристам. Воробей называет себя оптимистичным реалистом: для неё сейчас самое главное – здоровье и благополучие близких, ведь именно она отвечает за финансовое положение в семье.

В случае появления покупателей, квартира будет продана примерно за 24 миллиона рублей, но пока юмористке никто не звонил. В эфире ток-шоу «Звезды сошлись» знаменитость отметила, что может вскоре стать преподавателем вокала и фортепиано в режиме онлайн. Дело в том, что ранее она получила первой профессию преподавателя музыки.