Штормы на юго-востоке США унесли жизни шести человек

13.04.2020, 12:25, Новости дня

Сильные штормы, обрушившиеся в воскресенье на юго-восток США, стали причиной гибели по меньшей мере шести человек.

Штормы принесли с собой проливные дожди и сильный ветер, а также многочисленные торнадо в Миссисипи и Луизиане.

О шести погибших сообщили в Миссисипи, где губернатор Тейт Ривз заявил: «Никто не хотел бы праздновать Пасху таким образом».

В понедельник стихия двинулась на восток. Национальная служба погоды вновь предупредила о возможном появлении сильных торнадо, разрушительных ветрах и ливневых паводках.