Штормы на юго-востоке США унесли жизни шести человек
13.04.2020, 12:25, Новости дня
Сильные штормы, обрушившиеся в воскресенье на юго-восток США, стали причиной гибели по меньшей мере шести человек.
Штормы принесли с собой проливные дожди и сильный ветер, а также многочисленные торнадо в Миссисипи и Луизиане.
О шести погибших сообщили в Миссисипи, где губернатор Тейт Ривз заявил: «Никто не хотел бы праздновать Пасху таким образом».
В понедельник стихия двинулась на восток. Национальная служба погоды вновь предупредила о возможном появлении сильных торнадо, разрушительных ветрах и ливневых паводках.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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