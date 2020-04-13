Пьяная школьница угнала у отца машину и попала в ДТП

13.04.2020, 12:20, Разное

В городе Белово Кемеровской области пьяная девушка угнала у отца автомобиль Mazda Capella и попала в аварию. 14-летняя школьница не справилась с управлением и врезалась в ограждение.

Юная угонщица получила травмы. Пострадал и ее 16-летний друг, который находился на пассажирском сиденье. Подростков доставили в местную больницу.

Правоохранители проводят проверку. Как сообщает телеканал “360”, родителей девушки могут привлечь к ответственности.