 

В Москве пенсионер “заминировал” здание службы 112 за отказ помочь ему с интернетом

13.04.2020, 12:20, Разное

Пожилой мужчина сообщил о взрывном устройстве в здании оперативной службы 112 в столице. Прибывшие на место специалисты опасных предметов не обнаружили, передает агентство “Москва”.

Злоумышленника задержали правоохранители. Выяснилось, что пенсионер решился на такой шаг, поскольку сотрудники “112” отказались помочь ему с интернетом и посоветовали обратиться к оператору мобильной связи. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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