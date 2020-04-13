Мнение: Техническое задание по дискредитации Черноморского Флота

13.04.2020, 12:20, Разное

На АСД опубликовали ТЗ для украинских ИПСО по ведению пропаганды на территории Крыма, которая дает некоторое представление о содержании методичек ВСУ по организации пропагандистских мероприятий.

Представляем вам документ для украинской воинской части А1594 ВСУ, которая занимается изготовлением пропагандистских материалов, направленных на российских военнослужащих и членов их семей, находящихся в Крыму.

Основная тема ТЗ — демонстрация небоеспособности Черноморского Флота и его слабости по сравнению с другими флотами на Черном море, а также неспособности противостоять равноценному противнику. Также необходимо указывать, что у ЧФ нет боевой истории и его никто не уважает.

Материалы должны изготавливаться на русском языке, 1 раз в 7-10 дней и длительностью 8-10 минут. Упор в концепции предлагается сделать на том что, чтобы в юмористической форме упирать на устаревшие типы вооружений, коррумпированность и некомпетентность командования и личного состава, отсутствие боевых традиций и славных побед, особенно в годы Второй Мировой войны.

Также предлагается заявлять, что переброшенные в Крым подразделения ВС РФ небоеспособны и в них большой процент «зрадников», которые пошли служить России за зарплату и изменили украинской присяге.

Необходимо упирать на «тотальные неуставные отношения» в ВС РФ в Крыму, издевательства над срочниками и коррумпированности командиров. Проводить сравнение новых образцов вооружений стран НАТО с старыми образцами вооружений ВС РФ.

Таким образом, если вам попался ролик с таким содержанием, перед вами, с очень большой долей вероятности, продукция, сделанная по заказу украинскими ИПСО. Эффективность подобных роликов представляется, прямо скажем, сомнительной, но украинская военная пропаганда в Крыму и ранее особой выдумкой не отличалась.

https://asd.news/articles/ukraina/banderovskiy-agitprop-protiv-voennykh-v-krymu/ – цинк

Полагаю, что если держать в уме заданные в ТЗ параметры, то при известном желании можно обнаружить и ролики, которые делались по такому шаблону.

Ну и само собой смотреть, кто заливал, размещал, откуда шло распространение.