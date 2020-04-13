 

В России зафиксировано 2558 новых случая заражения коронавирусом COVID-19

13.04.2020, 12:09, Разное

По состоянию на понедельник, 13 апреля, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в РФ составляет более 18,3 тыс. Количество выявленных новых инфицированных за прошедшие 24 часа составило 2558 человек.
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа зарегистрированы в 62-х субъектах Федерации. По-прежнему самой высокой заболеваемость остаётся на территории столицы и области. Здесь число инфицированных увеличилось на 1,35 тыс. и 495 человек соответственно. В городе на Неве зафиксирован ещё 121 заразившийся коронавирусом COVID-19, 44 – в Тверской обл., 41 – в Краснодарском крае.

По имеющейся информации, за прошедшие сутки умерло 18 пациентов с коронавирусной инфекцией и таким образом общее число смертей в РФ сейчас составляет 148. При этом выздороветь удалось 1,47 тыс. человек (+179), пишет «Интерфакс».

В мире количество заражённых COVID-19 превышает 1,85 млн человек. Победить коронавирус удалось более чем 429 тысяче человек, около 113 тысяч заражённых скончалось.



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