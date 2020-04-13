Заплаканная медсестра сняла эмоциональное видео после смерти пациентов с коронавирусом

13.04.2020, 12:09, Разное

Заплаканная медсестра из Нью-Йорка призналась, что устала хоронить скончавшихся от коронавируса пациентов. Эмоциональное обращение медицинская сотрудница Дэниэль Шмолл записала в номере отеля, передает издание Daily Mail.

По словам 35-летней медсестры, она специально переехала в Нью-Йорк, чтобы помогать людям с коронавирусом, но даже не могла предположить, что столкнется с такими ужасами. Данный ролик Дэниэль Шмолл записала после долгой смены, в течение которой скончалось множество пациентов. Из-за этого она расплакалась, а подвозивший до отеля таксист поинтересовался, все ли у нее хорошо.

Дэниэль Шмолл призналась, что сложнее всего общаться с родственниками скончавшихся от кронавируса пациентов. Она напомнила, что медики являются людьми и им не чуждо проявление эмоций. Несмотря на все трудности, к которым ее не готовили во время обучения, бросать свою работу медсестра не собирается.

Стоит напомнить, что треть летальных случаев из-за заражения коронавирусом приходится на Нью-Йорк.