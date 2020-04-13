В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

13.04.2020, 12:08, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал о новых практиках в регионах России, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Новые практики включают подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности. Источниками мониторинга стали официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в социальных сетях и телеграм-каналы, сообщается на сайте ЭИСИ.

Отмечается, что несколько регионов предприняли меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения. Так, в Омской области подготовили 402 аппарата ИВЛ, 1900 коек, из них 675 – для тяжелых больных, в Магаданской области запустили реанимационный зал инфекционного госпиталя на 17 коек.

В Республике Башкортостан подготовили новый инфекционный центр к июлю на 82 бокса, 18 реанимаций и 72 аппарата ИВЛ, в Калужской области выделили 100 дополнительных коек, в Тверской области приняли решение о подготовке 1300 коек, в Республике Саха поставили 5 аппаратов ИВЛ в закрытый на карантин город, в Курской области подготовили дополнительно 174 коек. В Кемеровской области запустили производство медицинских клапанов аппаратов ИВЛ.

В институте отметили организацию новых центров диагностики коронавируса в регионах. В Красноярском крае и Ленинградской области организована работа 6 лабораторий, в Московской области увеличено количество тестирований до 7 тыс. в сутки. В Кемеровской области региональные лаборатории получили статус референс-центров.

Также в регионах был организован резерв лекарств и средств индивидуальной защиты для лечения коронавируса. Так, организован запас из 358 тыс. масок, из них 50 тыс. будут доставлены в медучреждения и 308 тыс. – в аптеки для розничной торговли.

Кроме того, организовано производство 500 защитных костюмов в сутки швейной фабрикой «Бостон», с 13 апреля планируется увеличение производства до 1 тыс. костюмов в Ульяновской области, в Марий Эл передадут 100 защитных костюмов ручного пошива, в Оренбургской области поставка 200 тыс. масок в аптеки, в Тульской области получение 250 тыс. масок и респираторов, более 10 тыс. защитных экранов для лица и очков, 20 тыс. перчаток, а также костюмов, в Республике Саха организована закупка более 390 тыс. медицинских масок, 3 тыс. пар перчаток и свыше 900 защитных костюмов для врачей и медперсонала.

Также организована закупка тест-систем в Республике Саха, в Астраханской области поставка 20 тыс. тест-систем нового поколения, в Ленинградской области получение 5 тыс. экспресс-тестов диагностики.

В ЭИСИ обратили внимание на региональные меры по профилактике и нераспространению коронавируса. В Курганской области и Оренбургской области режим повышенной готовности продлили до 18-19 апреля. В Омской, Тамбовской и Самарской областях – до 19 апреля, в Ханты-Мансийском автономном округе – до 1 мая.

В Курской, Тверской, Мурманской областях и Республике Саха продлены ограничительные меры в отдельных муниципалитетах. В Тульской области действует запрет массовых мероприятий, а также усилены санитарные посты на всех въездах в регион. В Астраханской области усилен режим самоизоляции.

В Нижегородской области действует двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга. В Иркутской и Челябинской областях обязательно тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион. В Московской области и Приморском крае усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. В Чеченской Республике нарушителей режима самоизоляции привлекают к полевым работам.

В Карачаево-Черкесской Республике, Иркутской области, Республике Башкортостан, Астраханской области, Республике Саха (Якутия), Курганской области обязательна дезинфекция общественных пространств и транспорта. В Оренбургской и Тульской областях введен временный запрет на посещение кладбищ. В Еврейской автономной области обязательно изолирование подъезда в случае обнаружения больного коронавирусом. В Псковской области и Приморском крае продлено дистанционное обучение до конца учебного года. В Ростовской области приостановлена деятельность дошкольных учреждений до 26 апреля.

В Алтайском крае, Астраханской и Вологодской областях рекоменовано не посещать храмы. Запрет на участие прихожан в богослужениях в храмах РПЦ с 13 по 19 апреля в Москве и Московской области. В Астраханской, Оренбургской и Тверской областях приостановлено бронирование в гостиницах и пансионатах.

В Астраханской и Курганской областях запущена электронная платформа для получения пропусков на передвижение. В Карачаево-Черкессии приостановлено движение общественного транспорта.

Также по инициативам властей регионах организованы меры поддержки граждан. В Ленинградской области отменен запрет на бесплатный проезд на автотранспорте всем инвалидам 1 группы и детям-инвалидам. В Республике Башкортостан организована помощь студентам. Бесплатное такси организовано для волонтеров в Сахалинской области. В Удмуртской Республике в ближайшее время порядка 600 бездомных будут размещены в приютах, где их обследуют, накормят и окажут необходимую помощь.

Институт обращает внимание на меры поддержки медперсонала.

Так, власти обещают дополнительные выплаты врачам и персоналу, обеспечивающему работу

медицинских учреждений: в Новгородской области ежемесячная доплата – от 10 до 30 тыс. рублей), в Ростовской – ежемесячная доплата для врачей – 10 тыс. рублей, для медсестер – 5 тыс. рублей.

В Иркутской области и Республике Марий Эл автомобили чиновников передадут врачам и волонтерам. Кроме того, в Астраханской области благотворительный фонд «Сердце Каспия» организовал сбор средств для помощи врачам и медработникам.

По инициативе властей организованы меры поддержки предприятий и их работников. В частности в Еврейской автономной области, Ханты-Мансийске, Республике Карелия, Свердловской, Тульской и Новосибирской областях расширени перечень работающих предприятий.

В Белгородской области расширен круг предприятий получающих государственную поддержку или льготы. В Крыму работодателям разрешено создать временное рабочее место, не связанное с основной деятельностью. В Кемеровской области организована поддержка производителей средств индивидуальной защиты.

В Курской области понижена ставка налога для предпринимателей, применяющих УСН. В Республике Башкортостан право на льготу будет у компаний и ИП, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях. В Ямало-Ненецком автономном округе) финансовая помощь в размере до 200 000 рублей будет предоставлена ИП и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в социальной сфере и сфере услуг.

В Краснодарском крае и Тамбовской области возобновлены приемы в МФЦ. А в Новгородской области восстановлена работа общественного транспорта.

Также в ЭИСИ отметили инициативы по поддержке семьи и детей. В Оренбургской области разрешено очное обучение школьников в группах не более пяти человек. В Амурской области возобновлена работа школ и детских садов с 13 апреля (за исключением Благовещенска, Благовещенского района, Белогорска и Свободного».

В Ханты-Мансийском автономном округе учащихся обеспечили компьютерной техникой для дистанционного обучения. В Ставропольском крае продлен прием заявок на выдачу жилищных сертификатов детям-сиротам до 1 июня в связи с введенными ограничениями. В Брянской области организована трансляция церковных служб.