Москвичам разъяснили порядок получения пропусков для поездок на дачу

13.04.2020, 12:08, Новости дня

Один разовый пропуск нужно получить для поездки на дачу, если москвич едет туда и обратно одним днем, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Одноразовый пропуск, цель поездки – на дачу и обратно», – передает РИА «Новости» ответ Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на вопрос, нужен ли пропуск для поездки на дачу.

Он отметил, что если москвич едет на один день, то нужен один пропуск, а если собирается задержаться на даче на несколько дней, то нужно два пропуска, так как у разового пропуска срок действия – сутки.

По его словам, жители Москвы с номерами другого региона на автомобилях могут оформить обычный пропуск, указав номер автомобиля.

«Человек, который живет здесь и у него машина с любыми номерами, оформляет обычный пропуск», – сообщил Лысенко.

По его словам, каждый самозанятый в Москве, если он соответствующим образом зарегистрирован, может получить рабочий пропуск.

«Если самозанятый, то у него есть свой ИНН, тогда это также рабочий пропуск», – сказал Лысенко.

Также он отметил, что самозанятый обязательно должен зарегистрироваться соответствующим образом, те самозанятые, кто работает без регистрации, не смогут получить рабочий пропуск.

Он добавил, что пропуск работающего в Москве не имеет ограничений на маршрут.

«Пропуск работающего не имеет ограничений сейчас ни на маршруты, ни на количество его получений», – сказал Лысенко.

Он добавил, что следует иметь внутреннюю ответственность в использовании рабочего пропуска для передвижения по городу, так как эти меры вводятся для того, чтобы максимально обеспечить самоизоляцию населения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

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