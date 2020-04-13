На продажу выставили седан BMW E30 1986 года без пробега

13.04.2020, 12:02, Новости дня

В Великобритании поступил в продажу редкий экземпляр седана BMW 325iX 1986 года выпуска.

Несмотря на внушительный возраст, данный автомобиль сохранил идеальное состояние, которое оценивается текущим владельцем в 50 тысяч рублей. Кроме того, общий пробег данного автомобиля составляет 821 км. Тридцатилетний возраст не помешал тому, чтобы седан ни разу не становился на учет, тогда как модель является самой оригинальной из-за отсутствия внушительного пробега.

На передних крыльях установили дополнительные лампы поворотников. Известно, что модель BMW 325iX получила 2,5-литровый бензиновый мотор, мощность которого составляет 170 л.с. Также указано, что автомобиль имеет 5-ступенчатую коробку передач, а также оснащен системой полного привода.