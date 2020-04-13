Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова впервые показала сына

13.04.2020, 11:55, Разное

Экс-супруга солиста “Иванушки International” Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова, которая теперь состоит в браке с баскетболистом Андреем Зубковым, отметила важную дату – их с Зубковым сыну Александру исполнилось 3 месяца, в честь чего счастливые родители опубликовали первые снимки малыша.

Александр Зубков

Как же быстро ты растешь! 3 месяца! Наше счастье!

– подписала фото сына Марина, поздравив Андрея с этой датой. Андрей, в свою очередь, также не остался в стороне и поблагодарил жену за то, что подарила ему первенца (напомним, у Марины также есть двое сыновей от Григорьева-Апполонова, Артемий и Иван):

Ну, вот нам и 3 месяца! Мы очень быстро растем – 71 см и 7.3 кг. Да, я иногда не сплю ночами, но так я очень хороший, веселый и милый ребенок. Родной наш, мы с мамой тебя очень любим и сделаем все, чтобы ты вырос самым счастливым.

Марина Зубкова с супругом Андреем Зубковым и сыном Александром Александр ЗубковНапомним, с Андреем Григорьевым-Апполоновым Марина была вместе 16 лет. Поначалу они долго жили в гражданском браке, а поженились лишь после рождения второго ребенка – в 2008 году. Старшему сыну Ивану 16 лет, младшему Артемию – 12.

Друзья! Мы с Машей (так Андрей зовет жену. – Ред.) решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет!!! И не волнуйтесь, плиз, у нас все зашибись! Ибо моя семья – моя жизнь!- написал Андрей весной прошлого года, дополнив пост хэштегами “всем мир”, “мы мудрые”, “любовь не ржавеет”, “паники нет”, “шоубиз кошмар”. В августе Андрей и Марина подали на развод. Еще до официального расторжения брака в СМИ ходили слухи о новом романе Марины, да и в Instagram время от времени мелькали ее снимки с баскетболистом сборной России и клуба “Зенит” Андреем Зубковым. Внести ясность в ситуацию Марина решила, обнародовав первую фотографию с новым бойфрендом. “С чего все началось? Разве ты не знаешь, с чего обычно начинается сильное чувство? С пустяка”, – подписала она снимок. Вскоре на пальце экс-супруги Рыжего засияло обручальное кольцо, а в январе этого года она сообщила своим подписчикам еще одну новость: вместе с Андреем Зубковым они ждут появления на свет первого общего ребенка. 12 января Марина родила сына.

Марина Зубкова с супругом Андреем Зубковым и новорожденным сыномКликните на фото для просмотра галереи