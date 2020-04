Бывшие возлюбленные Дженнифер Лопес и Пи Дидди устроили танцы в прямом эфире ради благотворительности

13.04.2020, 11:55, Разное

Вчера весь католический мир отмечал Пасху, и пока большинство встречали праздник в домах в кругу семьи (в большинстве случаев – ограниченном из-за пандемии коронавируса), некоторые воспользовались поводом для совершения доброго дела. Так, рэпер Пи Дидди, или Шон Комбс, провел в прямом эфире Instagram танцевальный марафон для привлечения средств в Direct Relief, некоммерческую организацию, предоставляющую медицинское оборудование в бедные общины на фоне распространения COVID-19. Компанию Пи Дидди в этом деле составили трое его сыновей, а также в какой-то момент к эфиру подключилась Дженнифер Лопес. С ней они станцевали сальсу под песню Элвиса Креспо Suavemente, и Джен пообещала научить Пи Дидди правильным движениям.

Diddy and J Lo are dancing to Suavemente on IG Live with over 100K viewers They’re raising money towards coronavirus efforts. Dope to see the former couple reunited. pic.twitter.com/1skhHEX3T8

— (@JMKTVShow) April 12, 2020

Чуть позже к ним присоединился жених Джей Ло, Алекс Родригес – как оказалось, большой фанат творчества рэпера. Как призналась в эфире певица, Алекс обожает песни ее бывшего и на всех вечеринках заказывает в том числе и их. На такой комплимент Пи Дидди сразу спросил Алекса, что бы он хотел услышать прямо сейчас. “More Money More Problems”, – был ответ Родригеса. Но Пи Дидди уговорил его на другой трек – Been Around the World.

[email protected] turning up with @JLO and @AROD. pic.twitter.com/wieaQQhBQG

— Nigel D. (@NigelDPresents) April 12, 2020

– Я так люблю вас, ребята, – сказал в конце Пи Дидди.

– Мы тоже любим тебя, мы любим то, что ты делаешь. Я хочу пожелать всем вам, кто смотрит наш эфир, любви – от моей семьи вашим. Мы любим вас и ценим, – призналась Джей Ло.

Итог этого танцевального марафона более чем позитивный: Пи Дидди удалось собрать свыше 3,4 миллионов долларов, которые будут направлены в организацию Direct Relief.

Напомним, Дженнифер Лопес и Пи Дидди встречались с 1999 по 2001 годы. В декабре 2019-го певица признавалась в интервью Sunday Morning на телеканале CBS, что их отношения “были сумасшедшими”.

Эра Паффи была сумасшедшим временем в моей жизни. Мы с Паффи выросли в Бронксе. К началу наших отношений он уже был “своим” в музыкальном бизнесе и имел успех, а я только начинала карьеру и успела выпустить дебютный альбом. В тот момент он выступил для меня своего рода ментором. У нас были очень сумасшедшие, сумбурные отношения, которые закончились взрывом, но они были мне необходимы. Паффи должен был появиться в моей жизни, чтобы научить меня определенным вещам в сфере музыки и помочь мне понять, кем я хочу быть в этой индустрии.