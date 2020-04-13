Бесплатный проезд ветеранов ВОВ на поездах приостановят из-за коронавируса

13.04.2020, 11:54, Новости дня

ОАО “Российские железные дороги” (РЖД) приостанавливает перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны до отмены ограничений, введенных в связи с эпидемиологической ситуацией.

“В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования”, – говорится в сообщении РЖД.

Бесплатные перевозки будут возобновлены после снятия всех ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса COVID-19.

Накануне 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне РЖД приняли решение об обеспечении бессрочного и безлимитного бесплатного проезда инвалидам и участникам войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. С каждым инвалидом и участником ВОВ бесплатно мог проследовать один сопровождающий.

С 26 марта москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал им не посещать любые общественные места, а в магазин или аптеку выходить только в случае необходимости. “Если есть возможность, самое лучшее – поехать на дачу, тем более погода в ближайшие дни обещает быть теплой”, – советовал мэр Москвы.