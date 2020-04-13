Губернатор Забайкальского края в связи с дефицитом бюджета из-за коронавируса: “По всем, кто сгорит, не будет никаких денег!”

13.04.2020, 11:54, Новости дня

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в этом году местные жители, пострадавшие от лесных пожаров, не получат компенсаций в связи с дефицитом федерального бюджета, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом глава региона сказал на заседании местного правительства, передает Чита.ру.

“В этом году из-за коронавируса и шока по нефтяным ценам кардинально снизились доходы бюджетов и России, и Забайкальского края. Поэтому по всем, кто сгорит, с учетом того, что никто почти не застрахован, не будет никаких денег!” – заявил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что предупреждает об этом заранее. “Это должны понимать и руководители краевые, и районные, и руководители хозяйств, и собственники. Если произойдут какие-то серьезные пожары или даже частные случаи, есть правило, которое мы в прошлом году указом президента обошли, о том, что возмещение выплачивается только тем, кто застрахован. В этом году этого сделать не удастся”, – добавил Осипов.

Он попросил глав районов известить об этом жителей и подчеркнул, что в этом году “совершенно не до того, чтобы, помимо вируса, заниматься случаями пожаров”.

Во время прошлогодних апрельских пожаров в Забайкалье сгорели полностью или частично 17 сел на юге края, в больницах оказались десятки человек, сотни остались без крыши над головой, без хозяйства и имущества. Пострадавшими от пожаров признаны почти 650 человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности: причиной пожаров стали подпалы сухой травы и горящие свалки.