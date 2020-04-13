 

«Мошенники активизировались»: Андрей Разин призвал россиян к внимательности в период самоизоляции

13.04.2020, 11:53, Разное

Отечественный музыкальный продюсер Андрей Разин на странице в Instagram предупредил подписчиков об активизировавшихся мошенниках. В связи с этим он призвал россиян в период соблюдения режима самоизоляции быть более внимательными и не поддаваться на «провокации».
В одной из недавних публикаций в соцсети Андрей Разин обнародовал скриншот сообщения, в котором речь идёт о нарушении режима социального дистанцирования и необходимости срочно заплатить штраф. Продюсер предупреждает, что таким извещениям не стоит верить, так как они поступают от мошенников, активизировавшихся в непростых для населения условиях временной изоляции из-за коронавируса. Разин просит ни в коем случае не поддаваться на подобные провокации, надеясь, что вскоре правоохранители отследят «нечистых на руку дельцов» и они понесут ответственность согласно действующему законодательству.

В комментариях фолловеры возмущаются действиями мошенников, а некоторые пишут, что получали схожие сообщения. В этом случае, как считают подписчики Разина, в первую очередь опасность грозит людям преклонного возраста, поэтому их нужно информировать о вероятности получения ложной информации о нарушении самоизоляции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / ‘У нее алкогольная зависимость”: Дана Борисова считает, что Анастасии Волочковой необходима помощь

04.04 / Личное: Угробить внучку: миссия выполнима!

01.04 / Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса

12.04 / Мнение: О тайных могильщиках Нью-Йорка

23.02 / The National Interest: Турция может втянуть Америку в «сценарий третьей мировой войны с Россией»

20.02 / Расстрелявший людей в Германии оставил предсмертное обращение

21.02 / Мечтающий о маткапитале Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены

24.03 / «Страшно и потрясающе»: Обнаженная Мадонна в ванной высказалась о коронавирусе

23.02 / В Москве экстренно госпитализировали актера театра Табакова

03.04 / Можно ли повторно заразиться? Врач ответил на вопрос о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска