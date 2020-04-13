«Мошенники активизировались»: Андрей Разин призвал россиян к внимательности в период самоизоляции

13.04.2020, 11:53, Разное

Отечественный музыкальный продюсер Андрей Разин на странице в Instagram предупредил подписчиков об активизировавшихся мошенниках. В связи с этим он призвал россиян в период соблюдения режима самоизоляции быть более внимательными и не поддаваться на «провокации».

В одной из недавних публикаций в соцсети Андрей Разин обнародовал скриншот сообщения, в котором речь идёт о нарушении режима социального дистанцирования и необходимости срочно заплатить штраф. Продюсер предупреждает, что таким извещениям не стоит верить, так как они поступают от мошенников, активизировавшихся в непростых для населения условиях временной изоляции из-за коронавируса. Разин просит ни в коем случае не поддаваться на подобные провокации, надеясь, что вскоре правоохранители отследят «нечистых на руку дельцов» и они понесут ответственность согласно действующему законодательству.

В комментариях фолловеры возмущаются действиями мошенников, а некоторые пишут, что получали схожие сообщения. В этом случае, как считают подписчики Разина, в первую очередь опасность грозит людям преклонного возраста, поэтому их нужно информировать о вероятности получения ложной информации о нарушении самоизоляции.