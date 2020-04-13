 

«Я упала практически без сознания»: Елена Летучая покинула «Танцы со звёздами» из-за перелома ребра

13.04.2020, 11:53, Разное

Елена Летучая пояснила о том, что она покинула проект «Танцы со звёздами» из-за травмы, полученной ещё во время подготовки к съёмкам шоу. Телеведущая надеялась, что у неё был всего лишь ушиб, а потому продолжала участвовать в программе, но в итоге едва не потеряла сознание, завершив выступление.
В последний раз танцевать Елене Летучей помогали обезболивающие медикаменты, которые она принимала перед выходом на сцену, потому как боли были невыносимые. И хотя номер телеведущей и её партнёра Влада Квартина оказался удачным, нагрузка не прошла бесследно, и после выступления звезда почувствовала себя очень плохо. «Во время танца Влад взял меня за бок, и тогда я упала практически без сознания», – поделилась воспоминаниями телепродюсер.

Несмотря на травму, звёздная пара всё же надеялась, что сумеет продолжить борьбу на телепроекте, а потому регулярно и упорно тренировались. Однако перед эфиром врачи запретили тележурналистке танцевать как минимум ещё три недели.

«У меня был перелом ребра дольше 10 дней – вот так мы исполняли румбу. Теперь же врачи запретили мне танцевать, поскольку мой организм нуждается в покое», – пояснила Елена Летучая, отметив, что она плакала из-за необходимости покинуть «Танцы со звёздами», ведь очень много сил вложила в тренировки.
Ранее сообщалось о том, что во время открытия нового сезона телешоу «Танцы со звездами» Николай Цискаридзе довёл актрису Марию Порошину до слёз.



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