Студенты ВШЭ рассказали о преимуществах дистанционного обучения

13.04.2020, 11:48, Новости дня

Дистанционное обучение имеет много преимуществ перед традиционными форматами, считают студенты Высшей школы экономики, хотя и признают, что совсем обойтись без офлайн-занятий будет сложно.

«До всеобщего перехода на дистант у меня был небольшой опыт в онлайне (думаю, как и у многих) – только вебинары. Дистанционное образование идет в более гибком графике, который дарит возможность просыпаться за пять минут до пары (и это очень круто!), а все исходники и материалы для учебы уже под рукой. Есть и дополнительные удобства – еда и кроватка. Мне ближе офлайн-формат – ведь живое общение незаменимо. Еще иногда случаются проблемы с загрузкой интернета и платформ», – передает официальный сайт ВШЭ слова студентки Алины Мовсесян.

Она добавила, что в первые дни у студентов Вышки, возникало миллион вопросов и при этом было мало ответов. Но ситуация улучшилась быстро, и сейчас, спустя три недели, учеба идет в нормальном режиме.

«Для вышкинцев дистанционная коммуникация привычна. Еще до пандемии мы получали задания и дополнительную литературу по электронной почте, могли консультироваться онлайн. Новым инструментом стала лишь видеосвязь, плюс процесс сдачи работ. Да, иногда бывают сложности с частными кейсами, но с каждым днем цифровая грамотность преподавателей и студентов возрастает. Онлайн-учеба позволяет успевать больше. Я взял курсы дополнительного образования, что было бы невозможно без перехода на дистанционное обучение», – рассказал студент-журналист Федор Тормосов.

«Учиться дистанционно удобно: гибкий график позволяет осваивать материал в оптимальном темпе, не нужно тратить время на дорогу, все необходимые материалы можно найти быстро и в одном месте. ВШЭ быстро перешла на дистанционный формат, практически избежав потери учебных часов. Мне кажется, что основной проблемой был выбор платформы для проведения онлайн-занятий, ведь у каждой из них есть минусы. Затем встал вопрос обучения преподавателей. Нам на факультете выдали пошаговую инструкцию, как и что делать. Еще в МИЭФ появилась служба техподдержки, которая быстро реагирует на наши запросы. Сейчас, когда процесс адаптации прошел, нам всем нужно быть дисциплинированными и не останавливаться в освоении технологий», – рассказала Ксения Лебедева.