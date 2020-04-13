Психолог объяснил рост числа нарушителей самоизоляции российским менталитетом

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13.04.2020, 11:48, Новости дня

Россияне, и москвичи в частности, расслабились и стали хуже соблюдать режим самоизоляции, из-за своего пофигизма и национальных особенностей, сообщил газете ВЗГЛЯД президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что резкий рост числа заболевших коронавирусом в Москве напрямую связан с хорошей погодой. Из-за солнца за окном и невысоких цифр по инфекции жители столицы расслабились и стали нарушать режим самоизоляции.  

«Часть людей, законопослушных, вовсе не расслабились, сидят дома и выходят только в самых нужных ситуациях. Другие же – пофигисты. Они действительно расслабились, считают, что заболевание протекает легко, и что можно так пофигистично относиться к этому. К тому же, люди просто устали сидеть дома. Им трудно находиться в четырех стенах, поэтому они пошли на улицу», – говорит Макаров.

Психолог объясняет, что у нарушителей домашнего режима повышенная сенсорная жажда, то есть патологическое влечение к новым впечатлениям. У людей не хватает новой информации, эмоций, смены картинки, общения и отдыха от гаджетов, одним словом – развлечений.

«Вообще, самоизоляцию хорошо соблюдают в немецкоговорящих странах, это традиция такого порядка. А в Италии люди ходили друг к другу в гости, потому и ситуация у них такая сложная. То есть есть народы очень дисциплинированные, а есть такие, как мы», – рассказывает Макаров.

Из-за несоблюдения режима самоизоляции москвичами власти столицы решили ужесточить меры. По указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля для передвижения по городу на любом транспорте необходимо будет получить электронный пропуск.



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