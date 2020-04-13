Мнение: Коронавирус выводит из строя сильнейший флот мира

13.04.2020, 11:45, Разное

В ближайшие несколько месяцев военная мощь Соединенных Штатов резко снизится. Невидимый враг, COVID-19, вывел из строя почти все американские авианосцы. Военные учения и ротация войск приостановлены. И это только начало.

Как же так получилось, что какой-то коронавирус за месяц с небольшим вывел из строя сильнейшие армию и флот на планете?

Чтобы не быть голословными, обратимся к фактам.

Флот

Когда пандемия только начиналась, ее символами стали гигантские круизные лайнеры, из роскошных плавучих отелей неожиданно превратившиеся в тюрьмы. Причина проста: несмотря на большие размеры и развитую инфраструктуру, внутреннее пространство на корабле весьма ограниченно. По вентиляционной системе циркулирует один и тот же воздух, которым дышат и здоровые, и зараженные. В условиях карантина пассажирская каюта становится камерой, и никуда с этой «подводной лодки» не деться.

К слову, о подводных лодках и прочих военных судах. Условия жизни на них несравненно более суровые, чем на круизных лайнерах. Экипаж больших кораблей составляет многие тысячи человек, по штату койки местами стоят даже в тамбурах и переходах. Создать условия для карантина на военном флоте куда сложнее, чем на гражданском пассажирском судне. Что на практике и продемонстрировали ВМС США, которые сложно упрекнуть в недостаточном финансировании и дефиците.

Наибольший резонанс вызвала ситуация на американских авианосцах благодаря информационной утечке, которую допустил капитан «Теодора Рузвельта» Бретт Крозье, впоследствии за это уволенный с должности. По данным CNN, число больных на этом головном корабле АУГ достигло уже 550 человек. Авианосец выбыл из состава боеготовых сил ВМС США и направился на карантин на базу Апра-Харбор на острове Гуам. Из-за невозможности обеспечить изоляцию больных от остального экипажа, количество зараженных всего за неделю выросло в разы с изначальных 30. Командование планирует перевести моряков на сушу в специально арендованные гостиницы.

Вполне возможно, что подобное произойдет и с авианосцами «Рональд Рейган», «Карл Винсон» и «Нимитц», по которым имеются сведения о случаях инфицирования коронавирусом. В последнее время достоверной информации на этот счет нет, поскольку Пентагон начал ее засекречивать. Но по косвенным данным можно составить общее представление. В социальных сетях появляются фотографии американских морпехов, которые делают импровизированные медицинские маски из собственных футболок.

И это элита ВМС США, авианосцы. А что творится на крейсерах, эсминцах, где из-за тесноты особо не протолкнуться, и тех самых подлодках, с которых точно некуда деваться? Стоит ли удивляться, что президент Дональд Трамп отправил на своеобразный «карантин» на Карибском море часть своего флота?

Армия

Как известно, Пентагон разбросал по всему миру метастазы своих военных баз для так называемой «проекции силы». Теперь это сыграет с Соединенными Штатами злую шутку.

Огромная американская армия требует регулярной ротации. Экономика и система здравоохранения таких стран, как Афганистан, Ирак, Сирия, были в свое время разрушены не без помощи американских военных. Наибольшей проблемой является Афганистан, куда спокойно перемещаются люди из Ирана, где сейчас бушует эпидемия коронавируса, и есть немало китайских специалистов разного профиля. Также из Ирана COVID-19 неминуемо распространится в соседние Ирак и Сирию, а также другие страны Ближнего Востока, где США имеют многочисленные военные базы.

Из-за карантина боеспособность данного контингента теперь снижена, а в будущем зарубежная военная инфраструктура может стать источником повторных эпидемий в США и странах НАТО.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/201547.html