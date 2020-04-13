 

Новых заболевших COVID-19 нардепов нет – Разумков

13.04.2020, 11:44, Новости дня

Новых случаев заражения коронавирусов среди депутатов Верховной Рады зарегистрировано не было. Об этом 13 апреля в комментарии телеканалу “1+1” сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

“Количество не увеличилось, наоборот, некоторые народные депутаты уже выздоровели, и я надеюсь, что в ближайшее время уже вернутся на работу”, – рассказал Разумков. 

Он отметил, что часть народных депутатов находятся в самоизоляции, поскольку имели контакты с заболевшими коллегами.

Разумков не назвал точное количество депутатов, у которых подтвержден коронавирус, но 6 апреля народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура сообщил, что их восемь. Это три представителя фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” (Виталий Борт, Игорь Киселев и Александр Лукашев), два члена фракции “Слуга народа” (Руслан Горбенко и Владимир Ватрас), двое внефракционных (Анна Скороход и Сергей Рудык), а также представитель группы “Довіра” Сергей Шахов. Шахов и Горбенко уже вылечились.

Публично свое заражение коронавирусом подтверждали трое депутатов: Шахов (он инфицировался первым из парламентариев), Горбенко и Скороход.

Сегодня в 14.00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, главным вопросом сессии станет внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 1,85 млн случаев заражения коронавирусом, более 434 тыс. пациентов выздоровели, 114 290 скончались.

По состоянию на утро 13 апреля COVID-19 подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели. Каждый шестой заболевший в Украине – медицинский работник. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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