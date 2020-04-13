COVID-19 в ВСУ болеют 19 человек – командование Медсил

13.04.2020, 11:44, Новости дня

По состоянию на сегодняшнее утро в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом на своей странице в Facebоok сообщает пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

На данный момент один человек умер, еще один выздоровел.

На изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 214 человек.

“По состоянию на вечер 12 апреля с помощью ПЦР тестирования был подтвержден еще один случай острой респираторной болезни COVID-19 у работника ВСУ, который 8 апреля был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом “внегоспитальная двусторонняя пневмония”. Состояние здоровья его стабильно тяжелое”, – отметили в командовании.

Епідеміологічна обстановка в Збройних Силах України На 07.00 13 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 19… Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Pühapäev, 12. aprill 2020

Таким образом, за сутки число заболевших в ВСУ увеличилось на одного человека.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего по состоянию на утро 13 апреля COVID-19 подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели.