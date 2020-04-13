Кабмин Украины предложил уменьшить объем фонда борьбы с коронавирусом и рассказал, на что пойдут деньги
13.04.2020, 11:44, Новости дня
Украинское правительство предлагает сократить финансирование фонда борьбы с коронавирусом до 64,7 млрд грн. Об этом говорится в поданном в Верховную Раду проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год, сообщила пресс-служба правительства.
В первом варианте проекта изменений, который парламент отклонил 30 марта, на эти цели предлагалось выделить 97,1 млрд грн. 8 апреля в Министерстве финансов сообщили, что размер фонда будет уменьшен до 66,3 млрд грн, в финальном варианте его сократили еще на 1,6 млрд грн.
Согласно поданному проекту, это фонд должен действовать в течение объявленного из-за коронавируса карантина и еще 30 дней после его окончания. Рада должна рассмотреть поданные изменения на сегодняшнем заседании.
Средства указанного фонда предлагается направлять на:
закупку товаров, работ и услуг, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, непосредственно вовлеченным в противодействие распространению коронавируса;
доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на период борьбы с распространением болезни;
предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения коронавируса;
выделение разовой денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые скончались от коронавирусной инфекции COVID-19;
трансферты Пенсионному фонду Украины;
финансовую помощь Фонду социального страхования и Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;
пополнение резервного фонда государственного бюджета;
восстановление расходов государственного бюджета (включая трансферты местным бюджетам) и предоставление кредитов из государственного бюджета по бюджетным программам, сокращенным в связи с созданием фонда борьбы с COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 1,85 млн случаев заражения коронавирусом, более 434 тыс. пациентов выздоровели, 114 290 скончались.
С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.
С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ограничительные меры, возможно, продлят до марта.
По состоянию на утро 13 апреля COVID-19 подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели. Каждый шестой заболевший в Украине – медицинский работник.
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