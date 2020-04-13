 

В центре Москвы из машины украли рюкзак с 4 миллионами рублей

13.04.2020, 11:42, Новости дня

Почти 4 миллиона рублей стали добычей технически подкованного москвича, который выследил владельца дорогостоящей иномарки и с помощью спецустройства не дал ему закрыть дверь машины, после чего забрал рюкзак с деньгами и скрылся. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.

 

Описанные события произошли вечером на Миусской улице. На кадрах видно, что 32-летний владелец припарковал свой автомобиль и долго не отходил от него — не получалось поставить на сигнализацию. В конце концов он удалился, а через пару минут рядом с иномаркой возник 41-летний мужчина в черном пуховике: он спокойно открыл дверь, вытащил из салона рюкзак с деньгами и удалился, предваритель включив сигнализацию.

Задержали подозреваемого на улице Вавилова, когда он уже успел потратить все деньги. В сообщении столичного управления МВД отмечается, что он использовал специальное техническое устройство с целью блокировки замков автомобиля.

Подозреваемого в краже взяли под стражу.



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