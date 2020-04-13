 

ФАС предупредила две аптечные сети, ограничивающие продажу масок

13.04.2020, 11:42, Новости дня

По данным Московского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, аптеки "Доктор Столетов" и "Самсон Фарма" установили собственные правила продажи масок. Они продавали медицинские маски в количестве от 5 штук и вместе с другими товарами, которые потребителям не нужны​​​. Цена наборов варьировалась от 600 рублей до 1,22 тысячи рублей.

Если потребитель отказывался от приобретения полного набора, в продаже масок ему отказывалось.

В сообщении ведомства говорится, что владельцам сетей были выданы предупреждения о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения статьи 14.8 Закона о защите конкуренции, передает РИА Новости.

Служба намерена жестко пресекать введение подобных ограничений при продаже медицинских масок и других товаров, пользующихся спросом в связи с опасностью распространения COVID-19. В противном случае аптекам грозит штраф до 500 тысяч рублей.



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