Почему Шевчук наврал, что после 6 переломов очнулся в морге?

13.04.2020, 11:40, Разное

Интересно, перед нами откровенное вранье?! Или воспоминания подводят заслуженного человека?! Я с большим уважением отношусь к Юрию Юлиановичу, но при всем уважении, приврал фантазер и мыслитель и музыкант изрядно. Не били его “настоящие уголовники”, а избила обыкновенная приблатненная уличная шелупонь. Тогда, в 90-х, кстати, в то самое время, когда снимался “Духов день”, таких “бригад” были сотни по стране. А кто такой настоящий уголовник, урка? Он бы даже не стал лезть в драку ни с продюсером Сельяновым, другом Шевчука, ни с самим Шевчуком. Он бы просто посадил обоих на перо – и пошел по своим делам, без всяких угрызений совести. Сейчас такие случаи – редкость. Хотя случается. Недавно на улице Казакова некий мокрушник поссорился с двумя молодыми студентами. Два трупа с ножевыми. Его не нашли. Да и вряд ли найдут. Если на ноже были пальчики, то он его забрал с собой и потом выбросил в реку. Это только в книжках и киношках заточку с отпечатками профессионалы оставляют в теле. Так не бывает.

Опять же морг. Ну да, 90-е годы. Больницы ужасны. Но его положили бы в коридоре в крайнем случае, если палаты забиты, но никогда не в морге. Морг в больнице – всегда отдельное строение. Чтобы туда попасть, надо сильно заслужить. Скорее всего, Шевчук или выдумал или ему в реанимации привиделось после наркоза, когда вправляли сломанные скуловые кости, что он в морге. Такое часто бывает. Если бы кости лица не поломали, он бы и на операцию и в реанимацию не попал.

Шевчук рассказывает, что заканчивал работу над съемками в фильме «Духов день», продюсером которой выступил Сергей Сельянов. Во время финального дня он вместе с музыкантами ДДТ сыграл небольшой концерт, а также накрыл большой стол для всей команды. «Все полегли, а мы поняли, что не допили, и пошли искать добавки. В каком-то странном кафе сидели настоящие уголовники, а на столе у них сиротливо блестела бутылочка. Сережа начал спорить с ними, я понимал, к чему это приведет: он первый получил и лег сразу, а я отбивался на свою голову», — вспоминает Шевчук.

Певца нашел музыкант ДДТ Андрей Муратов, у которого дядя работал в Первом медицинском институте. Туда-то и привезли Юрия Юлиановича, но тогда больница была переполнена, поэтому его определили в другое отделение. Когда рокер очнулся, то почувствовал — все лицо ходит ходуном. Позже ему сказали: еще бы один удар и можно было бы прощаться с жизнью. «У меня шесть переломов, но все места в реанимации были заняты, поэтому меня поместили в морг», — говорит Шевчук. Лидер ДДТ, по его словам, отчетливо помнит момент, как он лежал среди трупов в холодном помещении, а на потолке горела одна лампочка. «Думал, куда я попал? А потом два санитара завези меня в лифт, и я поднялся в реанимацию из морга — это было уникальное путешествие».

Шесть переломов тоже бывают разные. Если у тебя переломы лицевых костей – это одно. Если пястных костей, потому что наносил удары, ну и пара ребер, – другое. Специалисты подтвердят. Переломы лицевых костей со смещением – будет и наркоз и реанимация, скорее всего, после операции. Если поломал себе руки, когда бил хулиганов (больше всего страдает и деформируется правая кисть у правшей) в больницу не положат, вправят, намотают гипс, и отправят домой. В морг – тем более, никогда. Уголовников без ножей, вам любой опер подтвердит, вообще не бывает. Музыкант без гитары с длинным языком, которым машет, как помелом, может быть. Уголовник без перышка – нонсенс.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2646