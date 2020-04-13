Мнение: Почему малый бизнес страдает

13.04.2020, 11:15, Разное

Главная проблема у малого бизнеса сейчас — это аренда. С сотрудниками можно договориться: все понимают, что мы в одной лодке, и что разорение бизнеса будет означать необходимость искать новую работу посреди кризиса. С кредитами не так просто, — банки остаются банками, — однако текущие кредитные платежи всё же обычно получается или отсрочить, или выплатить.

С арендой дела обстоят гораздо хуже.

Во-первых, собственники торговых центров сами платят аренду регионам, а регионы не торопятся ни отменять, ни хотя бы снижать эту аренду. Платили 5 миллионов в месяц в марте? Вот вам счёт на 5 миллионов за апрель. И нам всё равно, что мы сами вам запретили в апреле работать — будьте любезны, перечислите денежки в бюджет.

Поставленные в безвыходное положение торговые центры пытаются собирать деньги с арендаторов — не целиком, разумеется, а хотя бы частично. Бизнес воет, так как работать в апреле ему государство запретило, и за один только месяц простоя он может легко потерять полугодовую прибыль.

Ещё интереснее получается у той части малого бизнеса, которая не торгует, а сидит по офисам. Теоретически есть логичное решение — закрыть офисы на амбарный замок и перевести всю работу в интернет, благо современные технологии вполне позволяют это сделать. Проблема в том, что удалённая работа прямо запрещена… Налоговой. Налоговая требует, чтобы у каждой организации был настоящий офис: с табличкой на стене и с красивым девушкой на входе, которая отвечала бы инспектору, что ООО «Ромашка» действительно находится здесь.

Проще говоря, перейти на удалённую работу фирма, конечно, может. Тем не менее, — добро пожаловать в цифровую экономику, — это не избавит фирму от необходимости тратить деньги на аренду ненужного ей помещения. Существуют «обходные пути»: можно не снимать настоящий офис, а купить себе фальшивый адрес или зарегистрировать фирму в квартире директора. Оба пути плохие. На купленный за 50 тысяч рублей фальшивый адрес может нагрянуть с проверкой инспектор, после чего фирму начнут мягко кошмарить. К домашнему адресу Налоговая также может придраться, кроме того, немедленно после регистрации налоговики выложат этот адрес на всеобщее обозрение в интернет.

Как видите, проблемы с арендой существенные, при этом источник этих проблем — государство, которому лень сделать пару мелких движений, чтобы серьёзно облегчить бизнесу жизнь.

Аренду торговым центрам на период карантина не отменяют, так как для этого регионам надо слегка сокращать бюджет, а это неприятное решение, которое местные власти не видят смысла ради какой-то пузатой мелочи принимать. Проблему юрадресов не решают, так как юрадреса помогают Налоговой бороться с фирмами-однодневками, и Налоговая считает нормальным устроить серьёзные проблемы сотне честных бизнесменов, чтобы заодно осложнить жизнь и одному жулику.

Причина, по которой с малым бизнесом обращаются таким образом, очевидна. У бизнеса в России нет своей партии. Голоса бизнесменов не слышны, поэтому государство справедливо полагает, что интересы бизнеса можно игнорировать.

Если мы поглядим на партии, которые делают вид, будто представляют бизнесменов, мы обнаружим там обычных лоббистов и популистов. Лоббисты продвигают интересы тех, кто заказывает им музыку — требуют изменять пошлины, смягчать контроль, выдавать крупные субсидии. Массовый бизнес лоббистам предложить ничего не может, поэтому он им неинтересен. Популисты, в свою очередь, просто пиарятся на теме бизнеса, выдвигая заведомо непроходные идеи в духе «давайте отменим все налоги» или «давайте разрешим по-мелочи воровать у государства».

Сегодняшние проблемы с арендой, про которые мне рассказывают коллеги-бизнесмены, и про которые мне пишут письма читатели, очень далеки от «представляющих бизнес» партий.

Есть хорошая лакмусовая бумажка, позволяющая определить, что у социальной группы нет никого, кто представлял бы её интересы. Когда социальная группа предоставлена сама себе, она становится официальной мишенью для разрядки негативных эмоций.

Что будет, если кто-нибудь напишет в газете: «давайте отправим всех евреев валить лес в Сибирь, так как они поголовно жулики, а их имущество конфискуем в доход государства»?

Поднимется шум, какая-нибудь еврейская организация обратится в прокуратуру, и у газеты будут очень большие проблемы.

А что будет, если кто-нибудь напишет в газете так: «давайте отправим всех бизнесменов валить лес в Сибирь, так как они поголовно жулики, а их имущество конфискуем в доход государства»? А ничего не будет. В этом случае статью ещё и залайкают. Потому что в России нет партии, которая представляла бы бизнес, и потому что часть бизнесменов, — как это всегда бывает с официальным «меньшинством для битья», — пытается ласково прижиматься к ногам шариковых, говоря, что они и сами в некотором роде коммунисты: держат потёртый томик усатого вождя под подушкой и полностью поддерживают благородное возмущение люмпен-пролетариата деньгами в чужих карманах.

На этом месте мне следовало бы принять обличительную позу и либо прочесть гневную мораль, либо объявить о создании новой, — на этот раз настоящей, — партии для бизнесменов. Не буду делать ни того, ни другого.

Несмотря на то, что бизнесмены разобщены и предоставлены сами себе, бизнес-климат в России всё же улучшается. Мы быстро привыкли к хорошему, однако я помню, как общение с той же Налоговой выглядело в 2010 и в 2000 году: государство проделало за эти годы огромную работу по улучшению условий для ведения бизнеса в России. Пинать же государство за то, что бизнесмены так и не смогли с 1992 года создать себе нормальную партию, мне кажется несправедливым. Государство не виновато, что мы проявили в этом вопросе такую прискорбную беспомощность.