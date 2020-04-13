Коронавирус «реактивировался» у 91 пациента в Южной Корее. ВОЗ начинает расследование

13.04.2020, 11:35, Разное

Всемирная организация здравоохранения начала расследование отчетов о южнокорейских пациентах, ПЦР-тесты которых на коронавирус оказались положительными после того, как их объявили выздоровевшими.

«Мы следим за сообщениями о пациентах, у которых были негативные ПЦР-тесты на COVID-19, но со временем снова стали позитивными», – цитирует Reuters заявление ВОЗ.

В пятницу, 10 апреля, Южная Корея сообщила о 91 пациенте, который ранее считался освободившимися от нового коронавируса, но со временем снова оказался COVID-положительным. В корейских Центрах контроля и профилактики заболеваний считают, что речь идет не о повторном заражении, а скорее о «реактивации» инфекции.

Сейчас, согласно рекомендациям ВОЗ, пациенты, у которых наступило клинические выздоровления (ушли симптомы болезни) должны дважды сдать пройти ПЦР-тест на новый коронавирус с промежутком не менее 24 часов. Если оба теста оказались отрицательными, человек считается выздоровевшим.

У пациентов, о которых идет речь в отчете из Южной Кореи, были отрицательны два теста на новый коронавирус, их собирались выписывать. Но дополнительный тест снова выявил у них вирус. В стране должно начаться эпидемиологическое расследование по этому поводу.

«Мы тесно работаем с нашими клиническими экспертами, чтобы получить больше информации об этих случаях. Важно убедиться, что во время забора материала для анализа все процедуры были выполнены правильно», – говорится в заявлении ВОЗ.