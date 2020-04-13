Мнение: Причины и следствия

13.04.2020, 11:30, Разное

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Тем не менее, перед нами чистая бухгалтерия. Власть нужна для того, чтобы обворовывать страну и получать свой воровской доход. Но если вы будете тратить на удержание власти больше, чем добываете с ее помощью – то какая здесь выгода? Логика подсказывает, что нужно собирать вещи. А чтобы к ушедшим не возникло вопросов – оставить после себя пепелище. Чтобы просто не было времени, разгребая его, задаваться ненужными вопросами.

Страну поджигают. И если бы не было коронавируса, то придумали бы что-то другое. Конституционную реформу, к примеру. Неважно что, важно окончательно разбалансировать систему и пустить ее вразнос. И конституционная реформа Путина, и карантин выполняют одну и ту же задачу. Страну сносят. В интересах тех, кто будет рвать когти.

Понятно, что уйти удастся не всем, да и не все это будут хотеть. У региональных элит их бизнес весь – на их территории. Им уходить некуда. Противодействовать Путину и его шайке в проекте по сносу страны у регионалов сегодня нет ресурса, хотя вряд ли происходящее является для них загадкой. И тут как кстати – эпидемия. А потому все регионы сейчас проводят мероприятия, целью которых на самом деле является перехват власти после обрушения. Самое простое – выключить население из событий. Карантин – учения. Которые вполне могут перейти в процесс перехвата власти, когда она посыпется окончательно, и мы в один не очень прекрасный день проснемся в стране, в которой вдруг не стало Путина. Умер, исчез или внезапно стал недееспособен – да какая разница. С этого момента власть очень быстро станет перетекать в регионы, после чего мы пройдем через новое Беловежское соглашение, но уже в отношении России.

На самом деле ситуация такова, что уже через пару месяцев при продолжении текущей политики всё это станет реальностью – люди просто не выдержат "самоизоляции" впроголодь. Власть вполне разумно не собирается никому помогать – если вы хотите сделать ноги с награбленным, зачем вам делиться им?

Поэтому, кстати, наиболее жесткий карантин в Москве. Именно Москва будет в числе наиболее пострадавших в результате обрушения страны. Она просто не вытянет содержание огромного мегаполиса (а вместе со всей Московской агломерацией это практически 25 миллионов человек, причем привыкших к достаточно высокому по российским меркам уровню) Логично, что загодя отрабатываются мероприятия по изоляции этого населения и выключения его из возможных протестных действий. Власть должна перетечь из рук в руки по возможности быстро и без побочных проблем.

Конечно, никакого распада на 80 с лишним регионов не будет. Произойдет укрупнение и слияние регионов вокруг тех, кто обладает конкурентными преимуществами – портами, крупными транспортными узлами и развязками, достаточным промпотенциалом. Но в первую очередь ключевыми регионами станут логистические центры страны. Их немного, поэтому распад России приведет к образованию 7-10 новых субъектов. Конечно, сразу будут выброшены за ненадобностью. регионы, которые будут балластом – вроде Тувы, Нечерноземья, части Северного Кавказа, совсем Крайний Север. Не до них.

Туда же будут в случае необходимости сбрасывать социальную энтропию – в этих депрессивных и "ненужных" регионах появится неведомый сегодня враг, которого нужно победить, а значит – отправить на войну с ним избыточное озлобленное протестное население (см. Украина) Возможна и третья Чеченская – почему бы и нет, Куда-то ведь нужно будет утилизировать опасный контингент.

Конечно, есть и внешний фактор. Никто уже не оставит на бывшей нашей общей территории без надзора ни опасные производства, ни ядерное оружие, ни оружие вообще как таковое. Иностранная интервенция станет необходимой опцией процесса, да и скорее всего, иностранцев позовут сами новые президенты новых незалежных территорий.

Всё это может показаться избыточно алармистским, но мне так не кажется. Я уже года два говорю о сценарии распада через острый кризис и социальную катастрофу. Кризис – вот он. Социальная катастрофа – еще пару месяцев, получим и ее. Далее мы попадаем в коридор, из которого только один выход, причем назад, как в мясорубке, прокрутиться уже не получится.

Что именно нам делать в складывающейся обстановке? Как минимум две вещи. Психологически быть готовыми к ней и второе- уже сейчас начинать самоорганизовываться. Хотя бы с точки зрения выживания. "Выживальщики", заготавливающие соль, спички, патроны, водку-тушенку, не отдают себе отчета в том, что главным ресурсом в катастрофу становится не еда и даже не оружие. А способность к организации. Будет она – будет и все остальное.

Но до тех пор, пока мы психологически не готовы к состоянию перехода от одной жизни к (возможной) другой – все наши действия не будут носить осмысленного характера. Поэтому первое – это именно психология. Осознание проблемы, даже если она пока носит гипотетический характер. И только после этого – действия. Желательно умные и экономные. И если на первом этапе удастся сохранить себя, близких и соседей через самоорганизацию – тогда можно будет думать о спасении города, региона и далее.

Увы, но то, что происходит и то, как это происходит, не дает права смотреть на ситуацию, пуская слюни оптимизма. Мы понимали, кто нами правит и управляет. Даже если не верили. Теперь нам придется платить за то, что дали им возможность уничтожить страну. И это – медицинский факт.

Очень хочется ошибиться, и буду только этому рад. Однако пока развитие происходящего сворачивает именно в эту сторону.

ПС. Отдельная тема с различными "национальными достояниями". Судя по всему, в сценарии распада они станут самостоятельными игроками на уровне новых "государств". Дробить себя по новым хозяевам они точно не дадут. Тем более, что Роснефть уже не государственная, да и Газпром как бы тоже. За интересы их акционеров есть кому постоять.