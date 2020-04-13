 

В России на 10 тысяч рублей упала цена на Citroen C4 Sedan

13.04.2020, 11:30, Разное

Представитель французского автопрома компания Citroen на 10 тысяч рублей снизила стоимость двух комплектаций модели C4 Sedan в России. По меньшей стоимости теперь можно приобрести вариации Shine Ultimate и Feel, а вот ценник базовой пока остаётся неизменным.
На рынке РФ Citroen C4 Sedan представлен в 3-х комплектациях и стоимость двух из них недавно снизили на 10 тысяч рублей. После падения цен комплектацию Feel с бензиновым 115-сильным агрегатом рабочим объёмом 1,6 литра и механической трансмиссией можно купить за 1,13 млн руб. Авто с дизельным 1,6-литровым двигателем, генерирующим 114 «лошадей», оценили в 1,26 млн, а вот в топовой вариации Shine Ultimate с «автоматом», работающим в паре с бензиновым двигателем, покупателю придётся заплатить 1,49 млн. руб. Базовый вариант Citroen C4 Sedan по-прежнему предлагают за 1,05 млн.

Если в апреле стоимость двух из трёх комплектаций Citroen C4 Sedan снизилась, то буквально около месяца назад, напротив, фиксировалось подорожание всех вариаций на 50-70 тысяч рублей. Согласно анализу продаж, за первый квартал текущего года Citroen продал в РФ 839 единиц авто, показав рост на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.



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