Политика: «Глаза и уши» президента вышли из тени

13.04.2020, 11:30, Разное

В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.

Губернаторы сами решают, какой режим вводить на своих территориях, потому что ситуация с распространением коронавируса везде разная, а при масштабах и разнообразии РФ вводить везде одинаковые ограничения совершенно нецелесообразно. В регионы направляются и дополнительные средства, в том числе и для стабилизации социально-экономической ситуации.

Федерация для того и нужна, чтобы учитывать местную специфику, тем более в чрезвычайных обстоятельствах. Но даже если бы нынешняя РФ не была федерацией, масштабы нашей территории и ее разнообразие все равно учитывались бы при управлении страной. Так было, например, во времена Российской империи, в одних регионах которой действовал шариат, а в других была своя конституция. А единство Российской Федерации обеспечивается как едиными законами, так и единой вертикалью власти. И губернаторы, хотя и избираются населением, являются ее частью.

К тому же контроль за губернаторами и работой региональных властей в целом идет как со стороны федеральных структур на местах, так и из Москвы. Но есть еще один институт власти, который в последнее время стали подзабывать, а некоторые «аналитики» и вовсе пытались списать его в утиль. Речь о полномочных представителях президента в федеральных округах – структуре, созданной Владимиром Путиным сразу же после избрания его президентом в 2000 году.

Тогда Путин образовал семь федеральных округов и назначил в каждый из них своего полпреда. Страна была не разделена на семь частей, а наоборот, таким образом объединена. К моменту избрания Путина федеральный центр во многом упустил из рук рычаги управления огромным государством. Что-то было приватизировано олигархической элитой, а что-то забрано регионами. Кадровая политика была по сути отдана на откуп главам регионов (и олигархам – там, где губернаторы были их ставленниками или марионетками). А региональное законодательство нередко противоречило федеральному, и в этом было куда больше вины слабой и коррумпированной федеральной элиты, чем региональных властей.

Путин стал собирать страну, и полпреды несколько лет наводили порядок в регионах, заставляя местные власти чистить кадры и приводить местное законодательство в соответствие с федеральным. Формально у полпредов было немного полномочий – в основном совещательного характера.

Но они являлись не просто глазами и ушами президента на вверенной им территории.

Они не только собирали и анализировали информацию, чтобы доложить ее главе государства, а выступали и как его представители. «Одна седьмая президента», как иногда неофициально называли полпредов.

Для губернаторов они были людьми, которые уполномочены Путиным контролировать их работу. Помогать в работе, исправлять их ошибки, влиять на них. Полпреды существенно облегчали президенту наведение порядка в стране.

Одному человеку крайне сложно отследить подробности жизни, проблемы и кадровую политику 89 субъектов Федерации (столько их было на начало нулевых годов). Полпреды были важнейшим инструментом по собиранию российской власти в единую вертикаль, по выстраиванию единого правового поля – и в целом справились с этим за два первых путинских срока.

Со временем системных проблем поубавилось, но остались вопросы управления как такового, потому что страна не стала меньше и проще. За эти годы полпредов не было особенно заметно в публичном поле, что даже породило прогнозы о скорой ликвидации этого института. Но хотя ситуация с кадрами в регионах и с составом губернаторского корпуса сегодня несравнимо лучше той, что была в нулевые годы (не говоря уже о выстроенной вертикали власти как таковой), полпреды вовсе не изжили себя.

Пока они выполняли свою работу в своих восьми округах в обычных условиях, никто со стороны их особо не замечал. Да и некоторые губернаторы могли думать, что все могут решать сами. Но как только снова случилась кризисная ситуация – полпреды вышли из тени. Сейчас полпредства активно контролируют работу губернаторов, пресекают попытки в ходе борьбы с коронавирусом нарушить сообщение между регионами, решают межрегиональные проблемы.

Если в обычное время они в большей степени следят за тем, чтобы все работало в штатном режиме, анализируют процессы и отбирают кадры, то в кризисной ситуации – дают президенту важный инструмент для грамотного и быстрого анализа ситуации, контроля и управления каждой из больших частей страны и Россией в целом.