Новый тизер Lenovo Legion указал на поддержку игровым смартфоном сверхбыстрой зарядки на 90 Вт

13.04.2020, 11:30, Разное

Разрабатываемый китайской компанией Lenovo Group Limited игровой смартфон высокой мощности Legion, вполне вероятно, станет первым в своей категории, который будет поддерживать сверхбыструю подзарядку аккумулятора – на 90 Вт. На данную характеристику девайса указывает новый тизер.

На изображении нарисован спортсмен, бегущий по аккумуляторной батарее, на которую жёлтым цветом нанесено «90W». Сам же тизер выполнен в огненных оттенках, указывая на сверхбыстроту зарядки Lenovo Legion. Как сообщалось ранее, игровой смартфон будет функционировать на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 (8 ядер Kryo 585, тактовая частота – до 2,84 ГГц, графический контроллер – Adreno 650). Скорее всего, пару в работе чипсету составит оперативная память LPDDR5.

Также известно, что в перечне техоснащения Lenovo Legion – уникальная система охлаждения, стереофонические динамики, 2 USB-порта Type-C. Устройство будет поддерживать 5G – предположительно, за счёт модема Snapdragon X55.