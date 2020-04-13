 

Мнение: Коронавирусный эксперимент на лайнере Diamond Princess

13.04.2020, 11:26, Разное

Поможет ли изоляция и карантин остановить распространение коронавируса? Должны помочь!  Это более чем наглядно продемонстрировал эксперимент, проведенный на борту круизного лайнера Diamond Princess.

Когда среди пассажиров лайнера был обнаружен первый заразившийся, пассажиров и членов экипажа изолировали. И от внешнего мира и друг друга.

И что мир узнал в результате эксперимента?

Из 4061 пассажиров и членов экипажа заразились 705 человек. Это меньше 20%.

Погибли 10 человек. Это 0,25 % от общего числа пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту Diamond Princess.

Выходит, что есть толк в изоляции и карантине?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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