Заразить молодых – немецкий эпидемиолог предложил радикальный способ борьбы с коронавирусом

13.04.2020, 11:18, Новости дня

Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле, предсказавший распространение коронавируса в Европе, заявил, что затянувшийся карантин может быть опаснее, чем сам вирус, пишет The Daily Telegraph. Кекуле предложил план из трёх пунктов для безопасного снятия карантина: самоизоляция пожилых людей, «интеллектуальное» дистанцирование и заражение молодых.



Reuters

Ведущий немецкий эпидемиолог Александр Кекуле, ранее предсказавший эпидемию коронавируса в Европе, призывает не ждать вакцину, а предпринять радикальные шаги, чтобы положить конец карантину, передаёт The Daily Telegraph.

Кекуле, призвавший канцлера Германии Ангелу Меркель тестировать на наличие коронавируса всех, приезжающих из других стран, ещё в январе, сейчас разработал план, который позволит безопасно снять карантин.

Глава отдела микробиологии в Галле-Виттенбергском университете ещё 22 января призывал правительство Германии заставить туристов проходить тестирование на вирус в аэропортах и ​​на границах.

«Если бы мы начали тестирование и отслеживали цепочки заражения в январе, мы могли бы сдержать эпидемию, не прибегая к закрытию границ и карантину», — заявил Кекуле.

К марту, когда вирус охватил Германию, он призывал закрыть границу и школы, так как тогда всеобщий карантин был единственным вариантом замедлить распространение вируса и предотвратить перегруженность больниц.

Затянувшаяся самоизоляция, по его словам, может принести больше вреда, чем сам вирус. Эпидемиолог призвал не ждать вакцину, создание которой может затянуться на целый год.

«Мы не можем оставаться под замком от шести месяцев до года. Если мы сделаем это, наше общество и наша культура будут разрушены», — предупредил Кекуле.

Кекуле считает, что из карантина нужно выходить немедленно, но сделать это нужно безопасным образом. Для этого он подготовил план из трёх пунктов.

Во-первых, по его словам, пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни, должны оставаться в изоляции.

Согласно второму пункту плана, необходимо перейти от социального дистанцирования к «интеллектуальному».

«Нам нужно адаптировать дистанцию ​​к ситуации. Например, кассир в кассе супермаркета будет подвергаться заражению в течение всего дня. Ему нужно носить маску, ему нужны надлежащие меры гигиены. Таксист должен научиться не трогать своё лицо после обращения с деньгами», — считает Кекуле.

Более того, Кекуле призывает специально заразить коронавирусом молодое население Германии.

«Те, кто моложе 50 лет вряд ли умрут или серьёзно заболеют от коронавируса. Мы должны позволить им заразиться, чтобы они могли выработать иммунитет», — подытожил эпидемиолог.

Дети подвергаются наименьшему риску, поэтому сначала необходимо снять блокировку со школ и детских садов, полагает Кекуле. Так, в Дании планируют возобновить работу школ уже через неделю, пишет The Daily Telegraph.