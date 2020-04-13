 

Лабораторию по «искусственному интеллекту» откроют в Якутске

13.04.2020, 11:16, Новости дня

Лаборатория по «искусственному интеллекту» откроется в Якутске в июне в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», сообщили в министерстве инноваций и цифрового развития Якутии.

«Лаборатория будет создана в виде консорциума с Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) и другими ведущими вузами страны во исполнение указа «О развитии искусственного интеллекта в РФ», – передает «Интерфакс» слова министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова.

Кроме того, до 2024 года в Парке высоких технологий «ИТ-парк» планируется создать не менее четырех лабораторий по изучению и внедрению сквозных технологий.

«Лаборатории будут способствовать развитию и реализации научно-исследовательских проектов, созданию новых высокотехнологичных продуктов и стартапов», – говорится в сообщении.



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