 

Джонсон рассказал о критическом состоянии в реанимации

13.04.2020, 11:16, Новости дня

Премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что его состояние в реанимации балансировало на грани жизни и смерти, несмотря на то, что офис премьера изначально отрицал тяжесть его состояния.

«Я хочу особенно отметить двух медсестер, которые находились у моей кровати в течение 48 часов, когда развязка могла быть какой угодно. Это Дженни из Новой Зеландии и Луис из Португалии. Причина, по которой мой организм стал, в конце концов, получать достаточно кислорода, состоит в том, что они каждую секунду ночью следили за моим состоянием, ухаживали и предпринимали необходимое медицинское вмешательство», – передает РИА «Новости» слова Джонсона в видеообращении в воскресенье.

В воскресенье в канцелярии британского премьера сообщили, что Джонсон выписан из больницы после лечения от коронавирусной инфекции, однако пока не приступает к работе.

В четверг его перевели из реанимации в обычную палату.

Эксперты отмечают, что Джонсон недооценил угрозу коронавируса, из-за чего тяжело заболел. Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус оставил Британию без лидера.



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