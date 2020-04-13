Lada Vesta вошла в «пятёрку» самых прибыльных автомобилей на российском рынке

13.04.2020, 11:09, Разное

Эксперты проанализировали продажи на отечественном автомобильном рынке и составили «пятёрку» самых прибыльных в предыдущем месяце машин. На нижней строке рейтинга оказалась выпускаемая АвтоВАЗом компактная модель малого класса Lada Vesta .

В марте было продано 10 745 этих транспортных средств, новые владельцы которых в общей сложности потратили на их покупку денежные средства в размере 7,6 миллиарда рублей. Строкой выше эксперты «Автостата Инфо» разместили компактный кроссовер Tiguan немецкого бренда Volkswagen – 4 400 машин и 8,3 миллиарда рублей соответственно. В минувшем месяце владельцами хэтчбека Kia Rio корейской компании Kia Motors стали 9 654 россиян, в целом потративших на это 9 миллиардов рублей.

На втором месте «мартовского» рейтинга самых доходных автомобилей на рынке РФ находится южнокорейский мини-кроссовер Hyundai Creta с количеством проданных единиц в 8 091 и выручкой в 9,5 миллиарда рублей. Самой же прибыльной машиной в РФ в минувшем месяце стала модель Toyota RAV4 – 5 191 реализованных машин общей стоимостью в 10,76 миллиарда рублей.

Всего в марте граждане РФ израсходовали на покупку автомобилей 247 миллиардов рублей.