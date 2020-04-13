Дочь Ларисы Гузеевой раскритиковали за странный танец

13.04.2020, 11:09, Разное

Разрешив комментарии в Instagram-аккаунте, Лариса Гузеева вызвала активное обсуждение музыкальной композиции своей дочери. Ольга Бухарова отметилась в сети роликом в духе индийских фильмов, исполнив странный танец без бинди, за что ее раскритиковали подписчики.

Дочь актрисы и телеведущей продолжает свои карантинные эксперименты на камеру. Вслед за Джокером, от которого она оставила только символические слезы, появился новый образ восточной красавицы, как её назвали некоторые поклонники. Венок из алых маков украшает голову исполнительницы, в тон им подобрана яркая помада. Черная полупрозрачная блузка в центре содержит загадочный рисунок, напоминающий странный герб. В фрагменте мелодии, под которую ритмично двигается девушка, исполняя странный танец, некоторые услышали мотивы песен Индии. Пытаясь совместить мимику и звуки, Бухарова начинает смеяться над собственной импровизацией.

В целом оценка зрителей достаточно миролюбива. Знатоки древней культуры посоветовали в следующий раз дополнить макияж бинди — точкой, которую наносят на лоб индусы. Положительная оценка поклонников уже не вызвала гневной отповеди Гузеевой, призывающей на головы хейтеров всякие беды. На отдельный негатив она просто решила не отвечать.