 

Вылетевший в Москву самолет вернулся в Екатеринбург из-за задымления в кабине

13.04.2020, 11:08, Разное

Пассажирский лайнер, направлявшийся из Екатеринбурга в Москву, прервал полет из-за технических проблем. Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета.

По предварительным данным, пилот лайнера сообщил о задымлении в кабине и запросил экстренную посадку. Пострадавших в результате инцидента нет, уточняет агентство “Интерфакс”. Другие подробности выясняются.



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