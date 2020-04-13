Собянин открыл коронавирусный стационар в Москве

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13.04.2020, 11:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе городской клинической больницы № 31 на улице Лобачевского. По его словам, кроме 31-й больницы, с понедельника в столице заработали еще три подобных стационара, а общее число таких клиник в городе достигло 29.

«Каждый день в Москве мы запускаем одну или несколько клиник для борьбы с коронавирусной инфекцией. 31-я клиника – одна из лучших в Москве, здесь есть все компетенции для работы с инфарктами, инсультами, онкологическими и другими заболеваниями – это практически весь спектр медицинской помощи», – передает ТАСС слова Собянина.

По его словам, у многих пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» есть также хронические заболевания.

«Им нужно оказывать не только инфекционную помощь, но и целый ряд других компетенций», – отметил мэр.

Главврач 31-й больницы Наталья Ефремова сообщила, что к приему заразившихся коронавирусом подготовлены все три корпуса стационара.

«У нас было 578 коек, мы развернули 692 койки», – сказала она. Из этого числа коек 72 – реанимационные, 620 – коронавирусные.

Больница оснащена современной лучевой службой – компьютерная томография и рентген должны обеспечить точную и максимально оперативную диагностику коронавирусной инфекции.

Эпидемиологическую безопасность обеспечат современное приемное отделение с изолированными боксами, раздельные входы для приема и выписки больных. В штате больницы – 222 врача и 329 медсестер, для ведения пациентов сформированы мультидисциплинарные бригады.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2558 в 62 регионах. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по РФ зафиксировано 148 летальных исходов. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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