 

Ты тоже можешь!: «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

13.04.2020, 11:08, Новости дня

«Абат» – производство дизайнерской экоодежды и аксессуаров из валяного войлока. Компания создана в 2015 году во Владикавказе. Основатель компании Алана Бзарова также занимается возрождением старинных традиций войлоковаляния, проводит мастер-классы, является разработчиком новой технологии производства валяной одежды. Первые инвестиции составили 1,5 млн рублей. Средняя цена изделий – 50 тысяч рублей.

 Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».



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