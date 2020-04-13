Личное: Почему нельзя болеть

13.04.2020, 10:55, Разное

У подруги есть муж. У мужа — мать. На выходных она умерла — на неё просто забили.

Случился инсульт. Скорую ждали очень долго. Сейчас же все едут только на коронавирус, и то — очень долго.



Фото: Соцсети

Время было упущено. Понятно, что по объективным причинам — сейчас же нет других заболеваний, кроме коронавируса, а вокруг — эпидемия.

Случай не единичный. Пришло много писем с подобной проблемой. Болеть сегодня ничем нельзя, потому что — ну, откровенно? — с большой вероятностью на вас и на ваш диагноз положат болт.

Не до инсультов сегодня. Не до инфарктов. А уж про язву желудка и прочую «фигню» и говорить не стоит.

Что делать? Ну, не болеть — это ведь очевидно. Хотя бы в ближайшее время, пару месяцев — никак нельзя.

Как не болеть? Легко сказать: не болей! А как этого добиться, можно ли «отодвинуть» инфаркт-инсульт и прочие условно-плановые заболевания?

Я так отвечу: конечно, можно! И не просто отсрочить их, а отодвинуть далеко-далеко!

Важно двигаться. Заниматься спортом. И, конечно же, следить за анализами!

Повешен холестерин? Скорректируй диету. Пересдай анализы, посмотри на динамику. Сахар зашкалил? Начинай пить таблетки от диабета — если ты следишь за анализами, то очень многие болезни можно предотвратить.

Пусть, не избавиться совсем, но хотя бы — отодвинуть. Именно об этом я вас прошу.

Приложение Ornament, о котором я уже вам рассказывала, можно установить на любой смартфон. Версия Ornament для агрегации результатов медицинских анализов — вообще бесплатное.

И, я бы сказала, обязательное для всех.

Кому нужен Ornament? Любому цивилизованному человеку, который следит за своим здоровьем, а значит, регулярно проходит профилактические обследования (чекапы) и сдаёт анализы. Особенно удобно приложение мамам, людям с хроническими заболеваниями, тем, у кого пожилые родители, требующие опеки.

В одном аккаунте можно хранить результаты лабораторных медицинских исследований сразу нескольких пользователей — например, членов своей семьи. У каждого из них будет свой раздел, выделенный названием, цветом и пиктограммой.

Орнамент распознаёт фото и PDF с результатами анализов любых лабораторий: как частных, так и государственных. Единственное ограничение — рукописные анализы, но сейчас таких и нет даже. Риск ошибки (с учётом почерка врача!) слишком велик, и слишком велика цена такой ошибки, поэтому написанные от руки результаты Орнамент распознавать не берётся. Эти результаты можно вбить в приложение самой — ручной ввод в приложении тоже простой и удобный.

Чтобы загрузить данные в Ornament, необходимо войти в соответствующий раздел аккаунта и сфотографировать все страницы бланка результатов анализа в режиме распознавания фото.

Приложению понадобится некоторое время для оцифровки данных. Над этим работают в несколько этапов как живые люди, так и специальное программное обеспечение. Многоступенчатый процесс обработки фото гарантирует корректное и правдивое отображение информации.

Если ваша лаборатория присылает результаты медицинских исследований в формате PDF, вам нужно только лишь загрузить файл. Ничего не придётся вводить вручную, хотя сама возможность такого ввода и предусмотрена.

Если вдруг вы живете в жопе мира, где результаты анализов пишет левой ногой полуграмотный лаборант, тогда вам нужно заняться дешифровкой, ибо ни один нормальный специалист не возьмёт на себя ответственность за чужую наскальную живопись.

Как только Ornament оприходует фото (файл), в соответствующем разделе аккаунта появится оцифрованный бланк, а приведённые в нём биомаркеры отобразятся в графиках динамики.

Все показатели, вне зависимости от того, где и каким лабораторным методом они были получены, встраиваются в свой график, демонстрирующий изменение показателя во времени за весь период использования приложения.

Ornament не только накапливает данные, но и сравнивает их с референсными значениями.

Немного теории о референсах: это средние показатели, более или менее соответствующие норме, для человека определенного пола, возрастной группы, роста и веса.

Все эти данные вы по желанию указываете в своём аккаунте. Поэтому не стоит кокетничать с приложением и преуменьшать свой возраст и вес. Если по каким-то причинам ваши индивидуальные референсные значения отличаются от «средних по больнице», вы можете вручную откорректировать их в приложении.

Ornament обрабатывает более 2900 стандартных биомаркеров, среди которых даже очень редкие.

Если нужного маркера нет в базе приложения, вы сможете отправить запрос о его включении. Орнамент непрерывно совершенствуется, наращивая базу обрабатываемых биомаркеров и функционал приложения.

Например, сегодня пользователю доступна не только динамика отдельных показателей, но и оценка состояния основных органов и систем организма в новом разделе «Здоровье».

Конечно, такая оценка эта весьма поверхностна, так как базируется только на тех данных, которыми располагает приложение. Чем больше результатов медицинских исследований хранится в аккаунте, тем точнее будет оценка. Пока всё в норме, графики динамики биомаркеров и соответствующие диаграммы раздела «Здоровье» показаны зелёным цветом. При наличии отклонений от референсов графики и диаграммы становятся желтыми.

Жёлтый цвет графика — повод проконсультироваться со специалистом.

Куда бежать со своим желтым графиком? Само собой, не к соседке тёте Клаве, в прошлой жизни работавшей фельдшером в сельской ветеринарке. И не в аптеку с запросом: «А что у вас есть от…?»

Берём смартфон с анализами и топаем к врачу. А вот если врач почему-то недоступен или вы просто не можете обратиться к профессионалу, предварительно не обсудив все возможные диагнозы с братьями-сестрами по разуму, можно воспользоваться ещё одним новым разделом — «Комьюнити».

Здесь же, кстати, можно получить и весьма квалифицированную консультацию: на вопросы пользователей приложения Ornament, отвечает специалист с медицинским образованием. Но и он не заменит вашего доктора, естественно.

Ornament обрабатывает результаты на русском и английском языках, что удобно для любителей путешествовать или зимовать в тёплых краях. Так что, если довелось сдавать анализы в Тае или на Бали, не забудьте щелкнуть в приложении и их бланки. Все результаты встроятся в единую базу и отобразятся в приложении на выбранном вами языке.

Из последнего! Уже сейчас можно заказать услугу забора анализов. При нажатии на «плюс» в разделе «Анализы» приложение предлагает, в том числе, заказать анализы на дом.

Пока услуга доступна только для москвичей — со скидкой 20% по промокоду ОРНАМЕНТ20.

Не болейте, ведите здоровый образ жизни и следите за своим здоровьем: сегодня это можно делать эффективно, технологично. А в случае с Ornament ещё и бесплатно.