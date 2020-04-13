 

Корабли СФ на учениях поставили мины для обнаруженной подлодки «противника»

13.04.2020, 10:53, Новости дня

Экипажи кораблей Северного флота обнаружили и проследили за атомной подводной лодкой условного противника, а также поставили мины в ходе учений в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота.

«Малые противолодочные корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» отработали в Баренцевом море плановые задачи курса боевой подготовки по поиску подводной лодки», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В составе поисково-ударной группы они обнаружили атомную подводную лодку условного противника, следили за ней, после чего условно атаковали субмарину.

«Экипажи базовых тральщиков «Ядрин» и «Соловецкий юнга» выполнили минирование участка Мотовского залива Баренцева моря. Постановка учебных мин осуществлялась в рамках проведения контрольных занятий за зимний период обучения», – сообщили на флоте.

Кроме того, экипажи тральщиков отработали слаженность действий в группе при совместном маневрировании и отражении атаки средств воздушного нападения условного противника.

После выполнения задач в море противолодочные корабли и тральщики вернулись в основной пункт базирования Полярный.

Ранее корабли СФ провели учения со стрельбой в Норвежском море.



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