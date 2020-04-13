 

На вооружение ВС РФ поступили модернизированные танки Т-90М «Прорыв»

13.04.2020, 10:53, Разное

Пресс-служба Западного военного округа пояснила о поставках в апреле 2020 года на вооружение ВС РФ первой партии модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Боевая машина после обновления получила силовую установку большей мощности и принципиально иную башню.
В обнародованном сообщении приводятся слова генерал-лейтенанта Сергея Киселя о том, что первые модернизированные Т-90М «Прорыв» поступили на вооружение танковой армии ЗВО, базирующейся в пяти регионах страны. В том числе несколько единиц боевой машины получила Таманская мотострелковая дивизия. Командующий отметил, что на сегодняшний день 1-ая гвардейская танковая армия завершила на тренажёрах процесс обучения ведения боя, управления и стрельбы на модернизированном «Прорыве», а боевые учения запланированы на зиму текущего года.

Прошедший модернизацию танк, поставленный на вооружение ВС РФ, обладает улучшенными техническими возможностями. К примеру, Т-90М может применять вооружение и в дневное, и в ночное время благодаря установке многоканального прицела. Также экипаж боевой машины получил возможность в режиме реального времени производить обмен данными с другими танками. Обновлённый «Прорыв» стал мощнее благодаря новой силовой установке, а его броня теперь имеет защиту от скольжения вследствие применения специального покрытия.



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